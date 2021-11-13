童你一起長大了｜元祖級主持Sunny哥哥亮相 譚玉瑛當年靠親切笑容被選中 (21:46)

譚玉瑛、黎芷珊與蓋世寶主持的無綫節目《童你一起長大了》明晚（14日）播出最後一集，以「童你致敬」為主題，請來無綫兒童節目第一代主持Sunny哥哥，與「兒歌之父」鄭國江擔任壓軸嘉賓。Sunny哥哥與鄭國江當年攜手推出多首經典兒歌，包括《刷牙歌》、《數字歌》及《在森林和原野》等。該批兒歌大受歡迎，Sunny哥哥因而獲頒發三張金唱片及一張白金唱片，並獲邀出席《第三屆香港金唱片頒獎典禮》，與汪明荃、羅文、許冠傑等同台，Sunny哥哥笑言當時開心至飄飄然。他除帶同當年的白金及金唱片上節目外，更拿出自己的兒歌錄音帶及CD與觀眾分享。

鄭國江老師曾為多首70-90年代兒歌填詞，在節目透露首個兒歌填詞作品《齊齊望過去》的誕生契機。

譚玉瑛在最後一集來個終極大揭秘，親揭當年為何加入兒童節目主持行列：「事緣監製在籌款節目見到我做接線生，覺得我個笑容好親切，就搵咗我。」原來譚玉瑛當年在藝員訓練班成績優異，製作組為讓觀眾有機會一睹譚玉瑛當年的演技實力，找來她在藝訓班的考試演戲片段，讓觀眾欣賞。

（即時娛樂）