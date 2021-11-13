余詠珊離開無綫惡補電視 睇《魷魚遊戲》幻想搞綜藝版 (23:17)

資深電視製作人余詠珊（Sandy）在娛樂圈工作40年，三度出入TVB，又曾效力亞視與有線電視等，成為電視台高層但多年來她對節目製作沒有放手。今年4月辭職離開TVB，這位前TVB助理總經理搞「好好製作」（How How Production），自己做老闆。她在旺角的寫字樓接受《明報》專訪，其實是暫借老公何哲圖的公司地方，她的團隊未完全埋班又要忙為公司選址，目標是長沙灣區，辦公室外也要有地方剪片，還要有作Studio拍攝之用。

休息了幾個月，Sandy趁這段時間惡補電視節目，她說：「以前我好怕睇別人的製作，因為看了原裝，先入為主好容易被帶動。幾年前有同事告訴我韓國有《花樣爺爺》好Hit， 幾個老人家去旅行。我聽到覺得TVB也可以做，真的沒有看過《花樣爺爺》就決定以我的方式去拍攝《四個小生去旅行》。」最近她看了日韓的電視節目，也狂煲Netflix的劇集，包括大熱的《魷魚遊戲》，看得特別開心。她說：「我第一時間想到TVB可以拍《魷魚遊戲》綜藝版，有現金巨獎，一班藝員參賽，最後勝出獨得巨額獎金，可以玩好多地道的兒時遊戲... ...」。她看《魷魚遊戲》雖然情節殘忍但「容易入口」女人也可以看，主要是場景設計，似綜藝節目好繽紛的場景放進殘忍遊戲故很吸引。若製作成綜藝節目有很多新元素加入會好好玩，余詠珊單是構想節目已興奮，但最後發覺自己冇得做，忍不住笑了！

余詠珊是「惹火」的製作人，過往她的言論或種種傳聞也是網民的焦點。甚至她離開無綫後，繼續受關注，近日網上流傳一句余詠珊說：「觀眾夜晚只睇Netflix同Disney好慘」網民好大反應，有反駁說有Netflix與Disney睇好幸福，又掀起對她的攻擊。余詠珊接受《明報》專訪當日也有提到Netflix與Disney+帶來的影響，她的原意是香港電視人要努力保住觀眾，否則這樣下去會沒有了本土文化。她並非指觀眾看Netflix好慘呢！

今次訪問中她亦親自解構無綫的山頭文化，還有「余詠珊黨」的由來，亦說了一件事成為她職業生涯上的污點，竟然跟MIRROR有關！

欲知專訪詳情，請留意明天（11月14日）明報娛樂版。

（即時娛樂）