鄧建明跌落台傷手指 今做物理治療 晚上如常開騷 (14:16)

鄧建明（Joey Tang）昨晚伙拍夏韶聲在Star Hall舉行首場演唱會。剛過58歲生日的他唱出多首中英文及國語歌曲，又趁機以自己作曲的《一加一減你》、《放棄我天地》向老婆示愛，以及唱出姜濤《孤獨病》送給正在澳洲求學、已年半沒見面的兒子。Joey透露之前因兒子的升學問題跟太太爭執，感謝太太最終作出遷就。不過，Joey演出其間發生意外，摸黑落台時從1米幾的舞台跌落地，幸只輕傷了左手食指，貼上膠布後繼續演出，更自嘲跌親後只剩下3隻手指可用。

兩人騷後受訪，手指受傷的Joey以冰敷傷口及需噴止痛劑。他說︰「我落台時走錯位，原本想用腳試舞台高度，豈料直跌下去，幸好舞台不算高。我的頭和結他撞落地，但沒有事，只是手指被結他夾到。意外沒影響演出，我用3隻手指彈結他可能比平日更好聽。幸好平日訓練我體能的治療師在場，即時為我處理傷口。太太非常擔心，我完成兩場演出後會再做檢查，主辦單位也有買保險。」提到身在澳洲修讀電影製作的兒子，Joey指囝囝最初不習慣，因擔心應付不到功課而迷失和不開心，後來接受老師提議寫日記，終解開了心結。

Joey發生意外時，夏韶聲正在台上演出，不清楚事件經過。他笑言︰「如我們一齊跌落台，下半場演出就不能繼續。」提到孫仔Kyle現身捧場，夏韶聲說︰「想他多來看，將來可能是他上台！他為睇足兩場騷，一早做完功課。我其他孫在外國，已幾年沒見。如有機會，希望下次紅館開騷。」

休息了一晚後，Joey今日前往接受物理治療，晚上會如常演出。他說︰「謝謝大家的關心，今日中午找物理治療師，他會用雷射設施幫我治療，加上昨日不停敷冰，令傷勢沒惡化，加上手指沒腫脹，現在可以屈曲，今晚包紮後可以照常演出。」

（即時娛樂）