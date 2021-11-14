聲夢傳奇2｜何麗全爆每個入圍參賽者栽培費不止200萬 (20:12)

星夢娛樂行政總裁何麗全表示暫時誕生50強，但最終只會有15至20人參與節目。（鍾偉茵攝）

無綫《聲夢傳奇2》已開始進行初選，暫時誕生50強，當中10位入圍者今日首次出席活動公開獻唱，年紀最細的是只有15歲的林爾琪。炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）現身為他們打氣，並分享比賽心得。

炎明熹嘆時間過得快，升格為師姐的她提醒參賽者要保持初心，不被動搖。姚焯菲比起部分參賽者更年輕，她說大家可互相學習，指他們有勇氣報名參加已是踏出成功第一步。

回想當日參加初選的情形，姚焯菲說︰「我參加在第二輪初選時，一唱歌就入錯Key，主動要求重唱，工作人員事後都覺得我很夠膽。」炎明熹回憶︰「我初選有自備結他，我開始唱歌前飲水，怎知水樽大力撞向結他。我覺得對不起支結他，最後沒有彈。當時我鼻翼位置有粒大暗瘡，印象深刻。」《青春本我》尚有一日戲便煞科，姚焯菲最難忘早上5時起牀化妝；炎明熹則形容拍攝時似經歷了第二人生。

星夢娛樂行政總裁何麗全透露從過千報名者選出50人，今日先安排10位入圍者現場表演汲取經驗，最終將會揀選15至20人參與節目，預計明年播出。他表示入圍者將接受為期約4個月的培訓，包括學化妝髮型、衣著打扮和唱歌技巧等。

上季參加者每人獲200萬元栽培，何麗全表示今季每人的栽培費已不止這個數。他說︰「我想不止了，哪會止？每個人也不止﹗（今次加碼到幾多？）差不多，因為每場比賽也有專人訓練他們，無論是髮型、化妝、服飾、教唱歌，25位導師及25個專業評判給予的意見已很值錢。」他又指勝出獎金方面相信會加碼，而且因為首季反應好，不少贊助商已主動聯絡他們。

（即時娛樂）