《G風暴》古天樂傷心落淚 張智霖宣萱鬧市槍戰 鄭嘉穎黃宗澤兄弟決裂 (12:37)

由古天樂（古仔）﹑張智霖﹑鄭嘉穎﹑黃宗澤和宣萱等合演的電影《G風暴》，將於今年大除夕12月31日上映。今日電影公司發布劇情預告，當中貫穿5集、飾演廉政公署ICAC首席調查主任的古天樂，今集面對前所未有的困境、飾演G4的張智霖為保護宣萱，與悍匪鬧市開槍對戰；而同樣是ICAC調查員的鄭嘉穎，則面對和戲中弟弟黃宗澤（Bosco）的親情與公義掙扎兩難局面。

《G風暴》以調查國際販賣人口集團為主軸，犯案版圖牽涉到香港入境處等政府部門，涉案人物愈揭愈多，預告中充斥著多個爆炸場面，古天樂因失去身邊人而眼泛淚光，傷心欲絕地說：「我身邊的人，好像都因我而死。」情緒大受打擊。

謝天華及新加入飾演大法官的宣萱，就擔任關鍵角色，謝天華疑是一切的幕後黑手，於電話中反問：「真的天真到以為可以洗白？」另一畫面看到宣萱反駁說：「我覺得你更天真！」兩人看似有著千絲萬縷的關係；而飾演G4（警方保護政要組）的張智霖，就會擔負起保護宣萱的重責，展開連場槍戰。

另一邊廂，飾演海關關員的Bosco，一臉不屑地問哥哥鄭嘉穎：「程sir，你不是懷疑我吧？」只見鄭嘉穎質問：「錢是哪來！」可見一直重視廉潔的鄭嘉穎，今次將陷入親情與公義的抉擇。

除了人物刻劃、劇情緊湊外，發放的預告中，《G風暴》比過去有更多動作槍戰、公路飛車追逐、爆炸等場口，今集更成功申請在尖沙嘴鬧市文化中心、太空館實景拍攝，動用過百臨時演員，林德祿導演亦表示今集終極篇，所運用的槍械、武器均比過去幾集強勁，他說：「今集用子彈的消耗等於第一至四集總數那麼多！」

反貪風暴系列電影每集的英文字母均代表不同反貪題材，如《Z風暴》的Z指Z基金黑金案、《S風暴》S指足球的博彩黑幕案、《L風暴》L指廉政公署內部紀律調查組L組小隊、《P風暴》的P指監獄貪污案，今次《G風暴》G代表G4外，亦是廉政公署內部的G小組，即臥底小組。

（即時娛樂）