拳王｜姚子羚演女強人 剪掉6年長髮 靠眼神跟黎耀祥鬥戲 (13:15)

蔡潔表示《拳王》的喊戲，是她拍過最難的喊戲。（大會提供）

姚子羚笑言剪短頭髮後，覺得自己好像變了另一個人。（大會提供）

由黎耀祥、張振朗、黃子恒、朱敏瀚、姚子羚、蔡潔、賴慰玲、譚俊彥等合演的無綫台慶劇《拳王》，將接檔《星空下的仁醫》，於11月23日（周二）起播出。

為了令擂台惡鬥更具說服力，一眾男演員包括黎耀祥、張振朗、朱敏瀚、黃子恒、許家傑及譚俊彥等，齊齊減磅、節食及操肌，女主角們亦努力尋求突破及蛻變。

姚子羚（Elaine）在新劇演外柔內剛女強人雷堅，並釋放名媛氣場，為更配合角色，子羚依照監製吩咐，將留了6年的頭髮剪短，並拍片紀念。Elaine笑言很捨不得：「但我覺得係需要，因為個角色係硬朗嘅，喺聯會又要同一班拳館嘅男人爭，所以有線條嘅短髮會更適合；我剪完後覺得自己好似變咗另一個人咁，所以會易啲進入件事。」

談到角色最大難度，她笑言是黎耀祥：「因為我同祥哥喺劇入面都係高手，所以過招時情緒起伏未必可以好大，好多時只能靠眼神或細微位去演；同埋我好希望可以同祥哥擦出到火花。」

同樣因劇中角色與「髮」結緣的還有賴慰玲（Winki），以往多飾演有個性兼不修邊幅角色的Winki，這次將演繹對外表一絲不苟的女主播文善言；從劇組發布的最新劇照，Winki的女人味無限爆發，她笑言全靠劇組對其髮型很謹慎：「我嘅角色對自己好高要求，所以Andy（監製陳耀全）提醒過大家要注意我嘅頭髮，一定要直；但其實只要有一丁點風吹過啲頭髮都會亂，所以一丁點嘅風都會令大家好緊張。」

Winki笑指祥仔與振朗也有加入「頭髮監察小組」：「有日祥哥話佢咁啱個袋有把梳，幫我梳咗幾下，我諗咗好耐點解會咁啱？可能係唔想我阻大家收工；又有一日，張振朗拎住我把梳跟住我梳，搞到全場大笑，嗰下我先發覺，我嘅頭髮原來有幫大家放鬆嘅作用。」

至於蔡潔的特別之處，是Andy要她飾演與自己性格背道而馳的任性驕縱角色，蔡潔坦言開拍初期大感忐忑：「圍讀嗰陣大家都話未得，但我已經覺得自己好任性，但江家晴原來係我蔡潔三倍咁任性，所以要臨時調整。」

蔡潔表示《拳王》的喊戲，是她拍過最難的喊戲：「我本身好Tough，喊對我嚟講唔易，但江家晴係大情大性嘅，佢喊嘅程度係我四至五倍，所以有場喊戲我要重拍，搞到我好多晚瞓唔到。」

（即時娛樂）