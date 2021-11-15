林盛斌曾有半年冇工開 下月棟篤笑 將老婆仔女笑料擺上枱 (15:05)

林盛斌（Bob）為12月中假九展舉行的《The Bobfather 2021》棟篤笑宣傳，他表示相隔6年再開騷，是很大挑戰，除了場館變大，在世界環境動盪起伏下，市民又要戴口罩，未必可看見大家開懷大笑，故他會利用過去2、3年，從看書、拍片、社交網等不同範疇的正能量，作為演出元素，希望觀眾笑住睇騷。

Bob又指棟篤笑海報形象，反映自己受電影《教父》（Godfather）金句影響，日常生活他和老婆都禁止帶公事到餐桌，主張珍惜與家人相處時刻，他笑言會將老婆仔女的笑料擺上枱：「大女會傾訴經歷月事心情，細仔講第一次站立小便感受，平時食餸好好餸，屎尿屁都齊，疫情大家增加了解。我為開騷在家拍片，全家都好配合，老婆准我在台上講她，大女問我爆什麼料？哈哈，我叫她放心，會保護她形象。」

談到去年疫情最嚴峻時期，Bob稱有半年無工開，雖然有投資和物業收入幫補，但生活開支大，都感到徬徨，惟有想辦法捱過難關，他希望用經歷帶出激勵、感動和笑點：「相信我都做到，大家都做到。」棟篤笑上周優先訂票，Bob好開心在45分鐘內售罄，為門票公開發售增強信心，期望反應好再開Part 2，Bob說：「個騷少少鹹多多趣，怕小孩子睇不明，屬於二級半級別，歡迎16歲以上人士入場，我的仔女都不會來。」

（即時娛樂）