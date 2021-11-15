搵鬼去電視城︱布樂文深夜錄影廠撒溪錢 胡敏芝敲頌缽現怪聲 (15:48)

布樂文（上圖）和胡敏芝拍J2節目《搵鬼去電視城》，分別遇到怪事。（大會提供）

無綫J2節目《搵鬼去電視城》，由一班後生仔女，包括王虹茵、胡敏芝、黃翠瑩、劉倬昕、徐文浩及布樂文，輪流擔任「探靈勇者」，與「靈異顧問」徐加晴及Jessica Yau深入傳聞中電視城「猛鬼之地」。

今晚（15日）播出一集，將由徐加晴和Jessica先後點出靈體於錄影廠所在之處，並解構靈體基本外貌及移動守則；負責出戰的「探靈勇者」有胡敏芝（Karen）及布樂文，二人分別於凌晨3時及4時深入走廊盡頭錄影廠探靈及作出「嚇破膽挑戰」。

Karen探靈期間，除了帶觀眾深入入夜後錄影廠各大陰森位「探險」外，更邊行邊揭示「錄影廠兩大禁忌」，分別為「千萬不要向上望」及「為何收廠時攝影機要用黑布蓋好」，當中涉及流傳已久的廠影廠恐怖傳說。布樂文探靈期間，則發現走廊上有為數不少的離奇腳印，詭異之處在於凹陷位頗深，令人毛骨悚然。

Karen和布樂文更會接受「四大嚇破膽挑戰」，包括一邊敲打頌缽一邊唸佛經、以靈異對講機嘗試與靈體聲音交流、以燒着的溪錢開天眼，以及半夜時分於錄影廠大撒溪錢。

在四大「挑機」行為中，竟以「敲打」頌缽效果最為驚人，數度出現令人不適的怪聲，Karen亦嚇至尖叫兼企圖奔走。

（即時娛樂）