夏韶聲臨時加唱《空櫈》 鄧建明毋懼墮台陰影 搏老命喪彈 (17:11)

夏韶聲（Danny Summer）和鄧建明（Joey Tang）的演唱會圓滿結束，他們尾場表現更興奮，即使Joey Tang負傷上陣，亦無礙發揮多次Solo彈奏結他，期間2人對彈「Battle」，令粉絲high爆。

九展Star Hall首次有演唱會使用巨型天幕，樂迷打卡留念；Joey Tang亦毋懼墮台陰影，再次坐在台邊彈結他。尾場個唱亦有不少驚喜，如雷有輝上台撐兄弟，夏韶聲則應鼓手要求，臨時加插《空櫈》一曲，「因為要瞞住鼓手，畀個機會佢懷緬爸爸，所以臨時加上去，連rundown都冇，但係我都好少唱呢首歌，因為我諗起爸爸都會傷心，只係今（昨）晚觀眾有耳福」。

Danny Summer坦言尾場表現更好，笑指愈做愈興奮：「好多歌都未唱，但今次擺明係搖滾騷，所以要留番個人演唱會先唱，到時一定要搵Joey Tang合作，佢熟晒我啲歌，難得大家仲企到喺個台度，一定要再玩多次。」

Joey Tang表示尾場「搏老命」演出，在台上多謝好友問候：「噚（前）日跌完，隻手指係黑色嘅，今日就變咗做紫色，叫做有好轉！但嚟緊都有好多演出工作，冇時間畀隻手去唞，但今（昨）晚坐滿觀眾，實在太high唔會留力，所以玩到好盡興。」

（即時娛樂）