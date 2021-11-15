MIRROR被爆出騷價50萬 姜濤稱家人收糧單 盧瀚霆冇過問 (18:04)

人氣男團MIRROR今天（15日）以代言人身分，到尖沙嘴出席電訊商活動，並跳唱兩首快歌助興，吸引數百鏡粉（粉絲暱稱）在活動場地外圍守候。電訊商更推出MIRROR成員各自專屬的12款個人頭像，以及團體偶像SIM卡、限量珍藏冊、有聲月曆及鈴聲等數碼產品吸客。

隊長楊樂文（Lokman）表示最喜歡SIM卡，因為睇得又用得；姜濤最喜歡AR珍藏卡，因他的款式被心心包圍；呂爵安（Edan）則以招牌鄉音演繹鈴聲，十分搞笑。

MIRROR今年爆紅，團體及各成員的代言和廣告散佈每個角落，人氣急升之餘，也頻指他們身價昂貴。問到今次活動酬勞是否很可觀？Lokman表示沒有問公司，亦不清楚，要看糧單才知道；王智德（Alton）笑言：「是珍貴呀，12個成員很難得夾到期聚在一起。」

有傳姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（Anson Kong，AK）及陳卓賢（Ian），一個騷叫價50萬元，成為最吸金成員。4人表示不知情，AK認為最緊要產品與MIRROR形象夾到，又笑指公司這一年仍未出糧；姜濤稱糧單由屋企接收，從沒過問；Anson Lo表示每次接工作，都不會過問價錢，公司say yes便去做，不會著重平貴；Ian亦說自己只是負責交個人出來。Lokman則表示：「我們沒計過，有時我們做過什麼活動都不記得，公司走數我們都無符。」AK建議公司下次在工作行程表下加上銀碼。

（即時娛樂）