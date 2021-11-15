陳卓賢唔覺跟《造星IV》何佩撞樣 Lokman叫余詠珊支持MIRROR (18:24)

隊長Lokman叫余詠珊（左圓圖）多留意MIRROR；陳卓賢不覺得跟何佩（右圓圖）撞樣。（鍾偉茵攝/資料圖片/Ig圖片）

今年除夕夜跨年騷，成為無綫和ViuTV的「戰場」，有指無綫已落實有古巨基、李克勤、周慧敏及陳慧嫻等演出，更盛傳力邀張學友、陳奕迅和Twins等參與，以強陣對撼MIRROR。

MIRROR今天出席活動時回應此事，副隊長AK（江𤒹生）說：「好嘢！可以看到前輩演出。」隊長Lokman（楊樂文）補充：「活動結束大家又可互相重看對方演出，互相支持，一齊開心倒數。」

前無綫高層余詠珊接受《明報》訪問時承認，低估MIRROR是她人生污點，Lokman說：「咁大件事？不用這麼大件事，那就多看我們，支持我們，令我們點擊率繼續上升，很多謝她，不用放在心上，沒事！」

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對於《全民造星IV》掀起熱話，作為大師兄的MIRROR亦有留意，Lokman大讚參賽者青春有活力，令他們回想到自己參賽的時候。當中已晉級60強的參賽者何佩婷（何佩），被指跟Ian（陳卓賢）撞樣，Ian表示未看節目，但從粉絲標註的限時動態中，已看過對方照片，他本人覺得不似樣。

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（即時娛樂）