Anson Lo成MIRROR第3位「千萬成員」 Edan盼爵屎和睦相處 (19:10)

人氣男團MIRROR今天（15日）齊腳出席電訊商活動，成員Edan（呂爵安）和Anson Lo（盧瀚霆）最近完成與毛舜筠（毛姐）合作的新戲《過時過節》。Edan日前自爆開工連踩40小時沒睡覺，他坦言近來比較忙碌，但完全沒影響精神，並已習慣了。

提到「爵屎（粉絲暱稱）」內訌，Edan表示粉絲之間有誤會，希望大家互相尊重，粉絲和睦相處，追偶像都是希望開心。他又指若情况嚴重，他會出面調停。

Anson Lo歌曲《不可愛教主》MV點擊在YouTube創佳績，上架短短4個月已錄得逾千萬點擊，成為MIRROR第3位「千萬成員」。Anson Lo多謝每位點擊收看支持，問他如何回饋粉絲？副隊長AK（江𤒹生）笑稱：「攞番一千萬出來，不然請吃飯。」Anson Lo將個波射給柳應廷（Jer），笑說對方請完到他請，或以畫作回饋粉絲。

同場的邱士縉（Stanley）對於粉絲為他炮製的油麻地「巨龍牆」，遭惡意塗鴉破壞，他樂觀說：「算係咁啦！展出了兩個月，臨近尾聲才被加添創意，算是很惜我了，不過由於太忙和人流太多，我還未去打卡，但已從粉絲的相中看到。」

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（即時娛樂）