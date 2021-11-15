譚俊彥被賣魚佬睇好膺視帝 劉佩玥尖叫聲比槍聲更響 (19:45)

譚俊彥、朱敏瀚、張頴康及劉佩玥等，今天（15日）到War Game場宣傳台慶劇《換命真相》，眾人分組槍戰，場面混亂，最搞笑是劉佩玥的尖叫聲比槍聲更響。

譚俊彥和朱敏瀚皆表示喜歡到電視城以外地方宣傳，可近距離與觀眾互動，方便聽取「民意」。平時到街市買菜的譚俊彥笑指，賣魚佬常對他說：「呢套劇得喎。」

問是否增加對爭視帝信心？他笑言：「賣魚佬年年都這樣講，由《天命》講到現在，可能想我買多幾條魚。我都是平常心，我覺得每年的努力，就是攞入場券，攞了入場券坐在裏面。我坐了5年，經常覺得TVB是淘汰賽，要自我增值，才不會被淘汰。」

劉佩玥近來同槍有緣，正忙於拍攝《隱形戰隊》的她，劇中有多場開槍戲，日前在石門拍完一幕爆炸場面。談到荷李活男星艾力寶雲拍戲開道具槍發生意外，劉佩玥表示拍攝前做足安全措施，亦相信槍械公司好好保護他們，故不太擔心；反而是父母擔心她首次拍槍戲，心情太過興奮而樂極生悲。

談到日前出席前As One成員陳苑澄婚宴，劉佩玥稱都是在對方參選港姐後才認識，但初見面時已有種相逢恨晚感覺，替對方找到幸福感到開心。

（即時娛樂）