陳柏宇閉關前最後一擊 住宅區快閃唱歌當練歌 個唱拒騷肌 (20:17)

陳柏宇（Jason）昨天（14日）在將軍澳一間Café玩快閃，並獻唱3首歌，其實他在月初曾於工廠區玩快閃，不過很多fans表示因為當天是平日而錯過，所以Jason特意選在星期日黃昏進行，跟大家輕鬆一下。

Jason表示這樣的快閃機會不多，今次見粉絲之餘，也為下月舉行的2場紅館個唱練歌熱身。提到演唱會，Jason表示即將閉關綵排，笑言個唱將賣藝不賣身，他說：「唔會騷肌了，將所有心機放在音樂、鋪排同編曲，用講故事方式呈現畀大家睇，不過怕太花巧大家get唔到，又怕太直白而失去藝術感覺，所以要兩者之間平衡，實在唔容易。」

Jason坦言有些歌曲未必可以夾到演唱會rundown，但又想滿足粉絲，他說：「喺encore部分唱嘅，都會係佢哋想聽嘅歌！」被問到可會有嘉賓演出，Jason表示兩場個唱都有嘉賓，但現階段要保持神秘感。

再次在紅館開唱，Jason表示都有很多朋友經他買飛，但他仍未全部告知同事，他解釋：「太忙，都冇乜時間去搞，但已叫同事準備大概數量嘅座位畀我。囡囡啲同學嘅家長好好，都有上網買飛支持我。」

（即時娛樂）