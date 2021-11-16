羅子溢為頭家北上搵銀 與太太互相信任維繫感情 (00:11)

羅子溢（前名羅仲謙）與太太楊茜堯（前名楊怡）婚後育有一女羅翊心（小珍珠），B女現在已經一歲半，楊茜堯專心照顧家庭，鮮有幕前演出。羅子溢希望為妻女及家人帶來幸福，婚後的他變得慳家，亦減少物質追求，「買車買衫都按實際需要，反而會買名牌給女兒，又想她讀名校」。有女萬事足的他，亦甘願為養家犧牲家庭時光，計劃明年北上搵銀，跟太太下決定時經過很大掙扎，他說：「其實我都很矛盾，驚回來時父女感情變薄弱，但沒辦法，早開始好過遲開始。」至於太太是否打算退居幕後專心相夫教子？羅子溢笑稱：「好現實，條件吸引，她都可以犠牲少少親子時間，幸好屋企人多，趁女兒懂事返學前，做得幾多得幾多，幫女兒鋪排教育，每年花費都要6位數。」

夫妻二人分隔兩地，羅子溢向太太派定心丸，他認為彼此互相信任，是維繫夫妻感情的重點，「很多朋友提醒我要小心檢點操行，始終已經有個女，我都不想令個女失望」。他自爆拍親熱戲會先問准老婆：「等於我不想她拍親熱戲，她都一定不想，幸好她另一身分是演員，會睇角色需要、故事性質，大家互相尊重，不要先斬後奏。」

談到造人大計，羅子溢承認跟太太正努力生育計劃，希望為小珍珠添個伴，目標生兩個便收爐，仔或女也沒所謂，他自嘲：「生仔似我就慘啦！我有幾何回家，講起就慚愧，生仔仲要驚不成才，生女多個仔，生個靚女嫁個好人家就滿足！」

至於他在台慶劇《星空下的仁醫》飾演一位患精神病症的兒科醫生，演技發揮大，但羅子溢自覺爭視帝機會低，只抱隨緣心態，寧願要獎金不要獎品，「上台攞獎那刻很威、很開心，但年年都有不同人攞獎！你問我想不想要？要，但比較之下，我希望擁有實質和恆久的感覺，我想拍多幾部劇，做多些工作，掙錢留給家人，跟太太和女兒去旅行、影相，留很多開心回憶」。

欲知專訪詳情，請留意今日（11月16日）明報娛樂版。

（即時娛樂）