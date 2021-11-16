造星IV｜網絡紅人Jackie跌入復活區 Vicky演出觸動評判 (00:00)

ViuTV《全民造星IV》昨晚（15日）播出的一集，繼續進行爭奪進入60強的一對一決戰，其中一輪對決是最高知名度的參賽者、網絡紅人Jackie（劉展翹）迎戰Sica（何洛瑤），Jackie表演唱歌《A Day With Me》，配合少許戲劇元素，連主持強尼也在後台表示喜歡她這個演出；對手是「緊張大師」Sica，喜歡動漫及次文化的她跳唱《心急人上》，完成演出更大派心心。最後Sica獲得2盞藍燈晉級，但沒有導師按燈，由評判鄭融選Sica加入梁祖堯一組；Jackie則跌入復活區。

另一輪對決是倩彤（葉倩彤）對Vicky（林泳怡），兩位參賽者同樣喜歡演戲，倩彤演出戲劇，Vicky則選唱《若》；倩彤完成表演，激動得淚灑舞台；至於Vicky完成演出後，評判Donald表示想喊，更有被觸動感覺，原來Vicky是次演出是想送給剛於6月離世的嫲嫲。最後Vicky獲3盞紅燈躋身60強，導師許廷鏗也揀了她入組。

鉦貽（黃鉦貽）與鐵鐵（歐卓瑩）同樣表演跳舞，鉦貽是一名舞蹈員，過往曾為《全民造星》系列演出，跳舞對她雖然沒有難度，但她被評判鄭融批評「不要為做而做」；被指向來沒有表情、被寶姐形容為「蠟像樣」的鐵鐵表演拉丁舞，最後她獲得3盞紅燈晉級，導師梁祖堯也揀她入組。跌入復活區的鉦貽激動灑淚，她表示因未獲評判一盞燈而有點不甘心。

之後是大跳鎖舞的Gao（沈貞巧）對決表演唱歌的Tengie（區廷筠），Gao跳鎖舞時甚有MIRROR隊長Lokman（楊樂文）的影子，連導師梁祖堯及主持強尼也有同感。Tengie則以193@ERROR（郭嘉駿）的《睡到三點》迎戰，她加入自己的風格演出，結果以2盞紅燈險勝Gao，導師許廷鏗也揀了她入組。

（即時娛樂）