「教主」認壓力大 Anson Lo長期處於「不放過自己」狀態 (11:53)

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）工作忙爆，既要拍戲﹑又要為電影宣傳及準備下月演唱會，他在社交網撰長文訴心聲，直認近1個月壓力頗大，他留言：「說過今年比上一年坦白多了，所以今（昨）晚想和大家分享一下最近的感覺～坦白的說，最近一個月的壓力頗大，有幸參與到一部電影、Megahit Remix的籌備、電影《假冒女團》宣傳、準備12月演唱會、12月開拍新電影的準備，每天都十分感恩，能夠擁有這些機會去嘗試，邊學、邊試、邊做，一切絕對都是我一直以來很享受的事情。」

不過Anson Lo同時也感到害怕，害怕令家人及大家失望：「亦可能因為這個擔憂，令自己長期處於『不放過自己』的狀態。在網絡上看過一句說話，『有些事情你現在不做，一輩子都不會做了。』每次疲倦的時候想起這句話，都會立刻醒神過來，提醒自己，現在這一刻不練習，便會養成惰性一直偷懶，現在這一刻放棄，一輩子的夢想都會隨之放棄了。」

Anson Lo答應「神徒」（粉絲暱稱），他一定會繼續努力，因為他知道機會不是必然的，而大家對他的支持也不是必然的：「希望寫下這篇近況，為自己打一打氣，為你們打一打氣，致每一位為生活而奮鬥中的你，記住我也在和你一起打拼中，一起努力。」

（即時娛樂）