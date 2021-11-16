神的女主角｜教主將黑醋當老抽 「嫩版Jer」見盧瀚霆即大叫：神呀 (12:56)

ViuTV節目《神的女主角》昨晚（15日）播出一集，「教主」盧瀚霆（Anson Lo）炮製蘋果番茄沙律，以及青瓜火腿生菜三文治，慰勞參賽者及其家屬，不過教主廚藝僅BB級，他除了不懂切番茄，又分不出生菜與油麥菜外，教主將青瓜切得勁厚，再放在三文治上，同時他又以為意大利黑醋是「老抽」，最後他索性將黑醋淋在三文治上面，夠晒特別﹗

之後教主親自捧餐到每個家庭入住的房間，並和他們閒談，當參賽者鍾咏諭胞弟﹑貌似柳應廷（Jer）的「嫩版Jer」鍾承祐，當堂O嘴及開心大嗌：「神呀﹗」就連鍾媽媽陳潔怡赫見教主到訪，也驚訝大叫衝入房，兩母子相當搞笑，教主也被他們的反應搞到有點不知所措，之後3人坐在地上吃東西，兩母子齊試教主炮製的三文治，喜感十足的鍾承祐更說：「係Anson Lo嘅味道。」

Anson Lo對鍾承祐說：「聽講細佬最近學化妝。」鍾承祐則說：「有次媽咪幫我化咗妝後，我覺得化咗妝後真係靚仔啲﹗我個『臥蠶』係精髓所在。」Anson Lo表示鍾承祐很像小時候的他：「我中三﹑四嗰陣，畀媽媽同家姐薰陶，以前我完全冇敷mask同修眉，但有次媽媽幫完家姐修眉後，佢就花咗兩﹑三小時幫我修眉，掹到好幼，之後我媽咪有個習慣會幫我掹眉，夜晚敷mask都會叫我一齊敷，依家諗番當時同媽咪家姐一齊討論美容心得，都係一種回憶。」

（即時娛樂）