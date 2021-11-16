《仁醫》充滿洋葱 鍾嘉欣流產痛失愛兒 激動爆喊：BB已經走咗... (13:38)

無綫台慶劇《星空下的仁醫》踏入結局篇，昨晚（15日）播出一集充滿洋葱，懷孕的Eman（鍾嘉欣飾）因感染第五病，最終保不住胎兒Heman而流產。昨晚劇情講述Eman和Heman互動時，突然肚痛大作，即急召婦科醫生Janet（朱凱婷飾）；之後Eman被送進手術室，但Heman離開母胎後已沒有呼吸；縱然焚爺（鄭嘉穎飾）盡力搶救，仍返魂乏術，最終焚爺流下男兒淚，並心痛地說了句：「對唔住，叔叔救唔到你。」

Eman醒來後見不到兒子，即無助地望向眾人，最終焚爺告知其兒子已離世；得悉殘酷現實的Eman，先是一臉悲慟，又帶點難以置信，之後看到兒子遺體時，才變得激動兼不斷自責謂：「對唔住呀！媽媽害死你呀！」焚爺不想痛失愛兒的Eman，再承受自責之苦，攬上身指是自己失誤害死Heman，Eman聞言即淚如泉湧，並激動反問焚爺：「你講乜嘢呀？你又話幫我睇住我個仔嘅？你講乜嘢呀？」

之後Eman再與焚爺真情對話，承認自己有幻覺，並傷心表示知道是時候放下兒子：「我知道BB已經走咗，我知道我唔應該再見佢，但我好唔捨得佢，我唔想自己咁清醒，佢之前仲喺我個肚入面，我連同佢Say聲Sorry都冇機會。我好掛住佢，好掛住BB呀！」

嘉欣的演出獲網民激讚，她越洋受訪時大表感謝，並透露入行以來每個角色，都有盡力去設計及演繹：「細個時演較年輕嘅角色，喊嘅時候會簡單啲；但章以芯資歷相對多啲，我進入咗另一階段做咗媽咪，處理喊戲時會唔同咗，要顧及嘅嘢多咗，會好自然地深層次咗。」

嘉欣又謂該兩場喊戲，均是由心而發：「我只係投入角色，畀自己身體語言同思維，自然流露出嚟，再隨住劇本嘅帶領，以及當日狀態，盡我全力去做好佢。」

嘉欣表示做了媽咪後，對演喊戲有幫助：「學套劇話齋，媽咪係有一種本能，我嘅本能就係更加connect到我嘅內心世界同情緒，即係痛可以更痛。」

對於網民力撐嘉欣今屆視后大熱，她表示很感動：「再次多謝大家支持，真係對我好大鼓勵，我都有成五、六年冇乜演過戲，大家仲記得同支持我，我非常感動。我對自己演出係有信心嘅，畢竟我演咗戲10幾年，未結婚之前我都拍咗成40部劇，有好多訓練同進步嘅機會。章以芯我係好期待去演嘅，我亦好感恩呢個角色畀咗我好多學習機會，無論演戲抑或處事，我好多謝呢個角色。」

（即時娛樂）