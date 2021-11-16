ANSONBEAN生日出專屬蛋糕 自爆21個小秘密 (14:09)

跳唱新人ANSONBEAN（陳毅燊）快將21歲生日，主題公園酒店為他訂做專屬「BeanBean藍莓芝士蛋糕」，日前ANSONBEAN親身到酒店試食蛋糕，之前為了拍戲而要操肌及控制飲食，這天終於可以品嘗美味蛋糕，他開心到不得了。

正式出道短短3個半月，ANSONBEAN已有兩首派台歌，人氣急升，不但得到「豆粉」（粉絲暱稱）愛惜，亦得到很多廣告商支持，萬千寵愛。

快將踏入21歲的ANSONBEAN表現興奮又期待，他在自己的Instagram和Highlighter_channel拍片分享心情：「生日對我嚟講係好重要，每一年都代表唔同嘅嘢和成長，今年是出道第一年、去年參加比賽、再前一年喺英國返嚟。今年21歲，我好期待自己有成長和變化。」

他見到自己專屬生日蛋糕後好開心，感謝公司和酒店愛護，而他亦愛惜豆粉，自己要求「加碼」，親筆簽名postcard送給訂購蛋糕的豆粉。試食了蛋糕後就邊簽名邊講生日願望：「我希望身邊所有人和自己心想事成，一帆風順和身體健康，我每次都會用呢3句說話祝福別人生日，我都好想同自己講。」

除了分享迎接21歲生日喜悅，ANSONBEAN會在Highlighter_channel的IG，剖白21個小秘密，由昨天（15日）開始一連7日每晚發放，貼身內容包括他每日孭住大背囊藏了什麼？最愛的遊戲機角色、零食、秘技、身體小秘密和擇偶條件等，還有豆粉們最想知道他在牀上私密事。

（即時娛樂）