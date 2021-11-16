男神廚房｜方力申爆愛犬唔接受馮盈盈 周嘉洛哽咽談與母親相處點滴 (14:22)

周嘉洛坦言感受到母親對他的愛，但兩母子相處並不太Close。（大會提供）

由鄭裕玲（Do姐）、王菀之（Ivana）主持的《男神廚房》，今明（16及17日）兩晚播出第八及第九集，嘉賓包括方力申（小方）﹑李俊樂﹑周嘉洛和關禮傑繼續鬥廚藝，兼鬥感性，務求從美女試食團成員包括林夏薇、馮盈盈及美女廚師Hilda等手上取得高分數。

在「約會限定」部分，小方再遭強攻被要求回應與盈盈緋聞，小方回應時表示：「唔係我媽唔接受佢，係我隻狗之嘛！」盈盈即搞笑追問：「喺我同狗之間你會點揀？」在真情剖白環節，小方自認是不浪漫男友，並透露是受性格大男人的爸爸影響。

嘉洛的廚藝令人不敢恭維，製成品不但被指「睇見都唔開胃」兼有嚴重腥味，他炮製「炸蛋」期間，更令美女試食團聞蛋色變、人人自危。不過在真情剖白環節，嘉洛以「孝順」及「感性」挽回失地。以燒賣帶出母子情的嘉洛透露，雖感受到母親對他的愛，但兩母子相處並不太Close，期間嘉洛哽咽說：「我成日驚自己後悔有朝一日冇機會對佢好，所以要珍惜眼前人。」

關禮傑煮素食有一手，原來連甜品亦難不到他，他親自調製糖不甩，美女試食團未食已食指大動。關禮傑表示自己是嚴父，笑言以前女兒帶男友回家，均「有唔開心」，又謂對於女兒入行感擔心，但他說：「最緊要佢自己喜歡。」

（即時娛樂）