余文樂自小缺父母愛 將家庭放首位 照顧妻兒大於一切 (15:17)

余文樂首次跟好友一齊露營，是一個很好的體驗。（大會提供）

余文樂的自家視頻《Inside out》，第4集樂仔與好友享受人生首次露營體驗，樂仔與友人大快朵頤之餘，亦分享他童年孤獨往事，令他要當一個肯付出時間陪伴子女的父親。

回想入行工作逾20年，忙得有點失去自我，樂仔說：「曾經一年只有一個月在香港，一星期內去8個不同城巿宣傳，我去了哪裏都不知道，感覺沒有自己人生一樣。」樂仔指直到婚後想當父親，感到自己心態很不一樣。

樂仔表示若然有小朋友，必須請假半年陪太太與小朋友，他說：「那時我還沒有小朋友，只要有小朋友，我就會停工半年，我做了20年也沒有請過假，給我請一次，我不想小朋友出來，我要FaceTime（視像），我要透過朋友親戚去告訴我兒子出來，我不想有這感覺，不想小朋友長大後有這感覺，可能是跟我小時候的經歷有關。」

小時候的余文樂，無緣跟父母居住，缺乏父母的愛與關懷，他說：「那時候絕大部分的香港人都在忙工作，我跟我姨媽住，我哥哥跟我外婆，我小時候就很記得，為什麼父母小時不理我，為什麼上學永遠見不到爸媽，很深的印象，我就跟自己說，長大也別讓自己孩子這樣子，我沒有怪責爸媽，雖然小時候我跟我哥都有，我們說小時候沒有理我，現在管我幹嘛？所以有小朋友就盡量抽時間陪伴，小朋友長大就是長大了，拍戲我還是有機會。」

工作停頓也掀起不少流言，樂仔說：「有人說我不想幹，不是，我其實很少去解釋，有人說你不紅，有人說你不成，有人說你不受歡迎，紅不紅我不知道，我也從沒覺得自己紅，心態轉變，我經理人很尊重我，讓我照顧小朋友，現在我想做我覺得開心的事，沒有以前就沒有現在的我，很感恩以前過去的努力及機會，成就我有自由和能力去做想做的事情，跟朋友聊天比掙很多錢更快樂。」

節目中樂仔更分享跟女兒慶祝生日的親子時間，囡囡的正面樣亦首次曝光。樂仔表示太太懷女兒7個月時早產，當時每天也在醫院陪着老婆，又擔心女兒的情况，樂仔說：「現在家庭必放在第一位。」

（即時娛樂）