《搜查官》徐㴓喬拍Mike導節目冇底線：唔癲都唔會做 (16:22)

徐㴓喬（Asha）和謝嘉怡（Lisa）今天（16日）到商場出席聖誕主題活動。Asha表示今次應該是她首次跟友台藝人出席活動。

對於她有份參與的ViuTV節目《香港秘密搜查官》大受歡迎，Asha表示節目出街後，多了人談論她的性格，不再局限《大叔的愛》裏的梓芊，亦是她最搏命的一次，她說：「因為成team都癲癲哋，不癲也不會做！稍後還有個跟高度有關的挑戰，我覺得比瞓崖更癲，我本身已經算大膽，但這個挑戰都要三思，不過拍得Mike導（劉諾衡）的節目，我條底線已經消失。」

Asha在《搜查官》內要潛水卻不慎傷眼，但她未有嚇怕，還自認犯賤，報考潛水牌，兩個星期後便正式落水試。

第2年在香港過聖誕的Lisa表示，心情比去年開心很多，因有媽咪在港陪伴，爸爸就未知會否返英國。Lisa透露媽咪已決定留港照顧她，因媽咪在蘇格蘭太掛念她，覺得沒有她在身邊不行，「我提議媽咪可以蘇格蘭和香港兩邊走，但她說已照顧了我25年，要跟住我。媽咪正習慣香港生活，但她心態仍像旅行一樣，因爸爸每天都帶她出去找朋友和遊玩，她也有加入蘇格蘭人在港生活的群組，會一齊出去玩。（叮囑媽咪小心識朋友？）不用，媽咪讓我很放心的」。

Lisa坦言媽咪在港，會成為男仔埋她身的阻力，她說：「因媽咪不會批准的，她覺得我這幾年要集中工作，緊要過搵男仔，但媽咪那關都未算難過，最難是爸爸那一關，他要求很多，總之兩個都難。」

（即時娛樂）