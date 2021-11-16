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《梅艷芳》香港票房直逼1600萬 王丹妮感謝觀眾支持 (18:03)

文章日期：2021年11月16日

由王丹妮、劉俊謙、古天樂、林家棟和楊千嬅等合演的電影《梅艷芳》，在香港的票房走勢不俗，截至今午4時，香港票房直逼1600萬元，成績理想。女主角王丹妮拍片感謝觀眾支持。

（即時娛樂）

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