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《梅艷芳》香港票房直逼1600萬 王丹妮感謝觀眾支持 (18:03)
文章日期：2021年11月16日
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《梅艷芳》開畫至今票房理想，截至今午4時，香港票房已近1600萬元。（資料圖片）
女主角王丹妮拍片答謝觀眾支持。（大會提供）
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由王丹妮、劉俊謙、古天樂、林家棟和楊千嬅等合演的電影《梅艷芳》，在香港的票房走勢不俗，截至今午4時，香港票房直逼1600萬元，成績理想。女主角王丹妮拍片感謝觀眾支持。
（即時娛樂）
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