「鬍鬚醫生」鄭嘉穎讚譚俊彥演得好 稱張振朗值得攞視帝 (18:54)

台慶劇《星空下的仁醫》進入結局篇，鄭嘉穎、羅子溢及周家怡等，今天（16日）在商場宣傳，為大結局造勢。嘉穎憑「鬍鬚醫生」一角深受小朋友歡迎，成為一眾小演員的集郵對象。

昨晚（15日）劇情講到鍾嘉欣因染病痛失胎兒，嘉穎盡力搶救BB仍返魂乏術，最終流下男兒淚，並將責任攬上身，場面感人。演技獲讚出色的嘉穎表示，做回演員本分，多謝觀眾支持，劇組今次所用的道具BB也非常逼真，聽聞花費5位數字做道具BB。

對於拍攝喊戲，嘉穎個人覺得最好一take過拍攝，他說：「我會同導演講，我通常第一take是最好的；最多都是兩個take；第3個take就開始『做』出來的了。」

談到他在視帝爭奪戰中呼聲最高，嘉穎謙稱：「不要這樣講，觀眾覺得我值得攞已很開心。我希望今年有個未攞過的人攞，譚俊彥都演得很好，還有《拳王》的張振朗，看他操肌那麼辛苦都值攞獎，而且這個獎可能改變他們一生，比起頒給我更有意義。」

問到「鬍鬚醫生」一角是否為他帶來一班小朋友粉絲？嘉穎笑言：「我向來都受小朋友歡迎，尤其屋企兩個仔，我反而覺得現在多了家長粉絲。」嘉穎又透露從監製口中得知，有人提議開續集，但未知來年工作安排，目前最希望可盡快通關。

（即時娛樂）