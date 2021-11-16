羅子溢爆1歲半囡囡唔肯食嘢 激到老婆楊茜堯頭頂冒煙 (19:00)

羅子溢及周家怡等今天（16日）宣傳台慶劇《星空下的仁醫》，子溢在劇中角色性情大變，更因濫藥而違反醫生操守，他坦言從未演過這類角色，是很大挑戰，並預告最後都會Happy Ending。

問到是否跟他現實中一樣，愛情事業兩得意？子溢笑說：「我現實中簡直比戲還要好，父慈女孝！」他又爆1歲半女兒小珍珠不肯吃東西，還做出古靈精怪表情，激到太太楊茜堯頭頂冒煙，他說：「頑皮方面似我，之前試過湊她一日，真的嗌救命，我寧願出去工作，感受到太太平時很辛苦。」

子溢已為囡囡報學校，幸好兩間心儀之選都錄取，他亦想聘請多一個工人姐姐，幫輕太太和外母，不想她們辛苦，但他無奈說：「現在請工人很難，我已每個星期一早起身撳電腦搶位，但沒有一次成功，可能別人有超級電腦，我不夠快！」子溢透露明年會到內地工作，打趣叫他把握留港時間造人，他搞笑說：「兩者同步都可以的，我從來都沒有避（孕）。」

家怡笑指多年前她在《On Call 36小時》中癡戀馬國明，在《星》劇則調轉，她又讚小演員演得好，很多場戲都弄哭她；看鍾嘉欣痛失BB那場戲，她更哭到豬頭一樣。家怡亦聽聞劇集想開拍續集，成事與否要看幕後，但她覺得一輯受歡迎已經很正。

相關新聞：「鬍鬚醫生」鄭嘉穎讚譚俊彥演得好 稱張振朗值得攞視帝

（即時娛樂）