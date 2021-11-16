鄭欣宜自嘲「和音災難」 C AllStar樂跳「四十步」 (19:31)

鄭欣宜和C AllStar將於12月17日在九展Star Hall舉行「我是現場 音樂會004」。（大會提供/資料圖片）

鄭欣宜（Joyce）和C AllStar將於12月17日在九展Star Hall舉行「我是現場 音樂會004」，提早跟樂迷預祝聖誕，Joyce和C AllStar曾同台演出，但聯手開騷是首次。難得與C AllStar在Star Hall開騷，Joyce表示要挑戰不太擅長的和音！Joyce說：「C AllStar做嘅A Capella好靚、好和諧，但我係和音災難，但都想突破自己，同佢哋夾一Part，唱一首歌都好。」

C AllStar十分歡迎，On仔更提議：「有啲歌可以有個高音，就等Joyce挑戰一下。」除了合唱外，King想為Joyce作品「加料」，他說：「Joyce有好多跳舞歌，或者幫佢做Remix，做啲電子上嘅合作。」

音樂以外，很多樂迷很期待欣賞Joyce跳舞，她樂意至極，更說：「如果C AllStar可以同我跳舞梗係更好，之前為咗音樂會開會，我好似偷聽到釗峰話想跳舞。」釗峰笑言：「會盡量配合Joyce，喺佢隔籬伴舞，佢勁歌，我哋十字步。」Jase更說：「我哋會為Joyce新研製『四十步』，4個人跳十字步，就係『四十步』。」

他們表示未開騷已興奮，期望將節日氣氛帶到現場，屆時或即席讓樂迷點歌。釗峰說：「如果有人點英文歌，咁Joyce就可以係英文歌擔當。」On仔聞言即說：「點歌的話就真係我是現場喇！好貼題！」釗峰補充：「我仲想睇Joyce臨場爆肚，大家都知，女歌手嚟講，佢講嘢都係首屈一指，希望佢爆肚時，我哋都可以好歡欣。」

（即時娛樂）