神的女主角｜盧瀚霆為粉絲壯膽 陪參賽者食麥皮蟲熱狗 (15:13)

ViuTV《神的女主角》昨晚播出第12集，盧瀚霆（Anson Lo）終於現身參賽者的淘汰賽，擔任冷知識比賽評判。去到比賽尾聲，主持要參賽者鬥快食完曾令MIRROR食到反胃作嘔的「麥皮蟲熱狗」，Anson Lo知道後非常意外，覺得節目玩得很過火，並回憶兩年前吃麥皮蟲的時候，感覺似食塵。

眼見兩位參賽者也有點卻步，Anson Lo主動提出「最快吞一口的人，我陪他多吃一口」，令眾人驚訝和驚喜﹗Anson Lo解釋︰「我見到他們也不想吃，但他們沒有放棄的概念，令我覺得他們有很大決心。他們這種決心令我覺得『如果你們願意吃，我也願意陪你們一起吃』。當刻，我很想跟大家一起壯膽。」

比賽最終由何媽媽勝出，Anson Lo二話不說拿起麥皮蟲熱狗大啖地吞下。Anson Lo事後表示︰「當我倒數的時候，大家沒有猶豫，立即將熱狗放入口咬，見到他們的嘴巴不停地咬，他們那種肯定令兩年半前的我有點自愧不如，因為兩年半前的自己...我們放進嘴巴後，沒人立刻開始咬。他們給了我勇氣，他們都做到，為何我做不到，所以我放入口後也直接咬，不理會那麼多。我覺得最大的分別是，我也變得更有勇氣了。」

Anson Lo於節目播出後在社交平台留言︰「事前完全不知道有食蟲這一個環節，當時腦海曾經閃過一個想法，想叫製作組取消這一個回合，因為覺得參賽者不是藝人，真的沒有必要勉強食蟲，但頓時又明白貿貿然取消是十分不尊重製作組，而見到他們很有決心的樣子，我唯一適合做、能夠做到的，就是陪他們一齊食~ 希望能為他們壯壯膽~」

（即時娛樂）