造星IV｜23歲「天籟之音」Ash被爆已為人妻 Ig開腔回應 (18:03)

昨晚播出第12集的ViuTV《全民造星IV》上演「最強靚聲」對決，26號WINKA（陳泳伽）與81號Ash（鍾卓穎）被抽中進行1對1淘汰賽。年僅23歲、任職護士的Ash雖然被導師梁祖堯盛讚擁有「天籟之音」、「箍牙都好靚」，連花姐（黃慧君）都說喜歡她，最終卻落敗跌入復活區等機會。Ash一出現已憑靚聲、靚樣俘虜大班粉絲，紛紛翻出她從前參加歌唱比賽及演出片段，但與此同時亦被發現原來她去年底已成為人妻！

Ash今日在Instagram（Ig）回應︰「見到好多人對我感情事好有興趣。但參賽以嚟，咁多位參賽者都想好好保護另一半同屋企人，我都同樣，只係同咗比賽最熟嘅朋友，同工作人員講，因為我準備好同大家見面，可能屋企人未必。諗番起當初想參加，佢第一個舉腳贊成，因為佢知道我有幾鍾意唱歌，喺我想放棄嘅時候鼓勵我，一直覺得我有能力同要被出面嘅人認識，所以先至會有大家噚日喺電視上面見到嘅81號Ash。搵到一個同你冇血緣關係但永遠無條件支持你嘅人，見到有人鍾意我比我自己更開心嘅人，我只知道我應該要做嘅就係珍惜，因為人生可以好短暫。所以不論係另一半定係呢一個比賽，選擇咗我就唔會後悔。」

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（即時娛樂）