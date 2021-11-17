十月初五的月光｜胡鴻鈞自知與張智霖冇得比 何依婷連出2劇不怕觀眾悶 (19:41)

胡鴻鈞、何依婷、羅天宇、林穎彤等今日出席新劇《十月初五的月光》宣傳活動。何依婷首次擔正做女一，希望觀眾會喜歡，劇集能有好收視，但相信外界難免會將他們跟張智霖、佘詩曼20年前主演的版本作比較。她說︰「我們的版本劇情有改動，希望將經典帶到年輕一代眼前。」胡鴻鈞認為比較是理所當然，他留意到網民讚何依婷外貌取勝，反而自己的評價好壞參半。他自言有自知之名，知道自己跟張智霖冇得比，因此沒有不開心。

何依婷連續兩劇出街，不怕觀眾睇厭。她說︰「我在這劇的角色跟《星空下的仁醫》有很大分別，一個柔情，一個任性。」對於視后寶座，何依婷認為是很遙遠的事，她睇好李佳芯、林夏薇。胡鴻鈞亦抱參加派對心態出席頒獎禮，對視帝獎不抱期望。

林穎彤母親早前捲入糾紛，與3位年輕男子的親密合照曝光。林穎彤指母親心情已平復，因已就事件報警故不便詳談。她表示生活已回復正常，未有再受騷擾。提到與舊愛伍富橋在劇中演情侶，林穎彤說不尷尬：「大家曾經合唱，又同公司，反而更容易培養默契。（沒機會復合？）我在宣傳活動上跟稿讀『我們不會翻撻你』，我們是好同事，好朋友，工作外有傾偈，他都有就媽媽件事慰問我。」

（即時娛樂）