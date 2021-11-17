陳嘉慧反客為主撩施焯日 向保哥「抄牌」 (20:54)

陳嘉慧對爛gag餸名零反應，但她見到保哥即主動「抄牌」。（大會提供/明報製圖）

無綫J2節目《不能只有我看到的便利店追女神食譜》明天及後天（18日、19日）播出的兩集，分別請來「日系女神」陳嘉慧（Erica）與「Outdoor女神」杜穎珊（Sandy）擔任嘉賓，今次有幸「追求」女神的主持是施焯日（Arthur）及林正峰。

施焯日出名怕醜，他「追求」Erica過程中可謂困難重重；首先是Erica甫接電話即反問：「邊個Arthur？」當他讀出首個爛gag餸名「肝腸寸斷烤多士」時，Erica第一反應竟是「無感」，令施焯日大感挫敗。後來，Erica反客為主，除了教施焯日如何增加「男友力」及以日文追女仔，又指他與甜品一樣甜，其進擊舉動令施焯日呆立當場。當Erica知道幕後大廚是「保哥」黃亞保時，她不但出招約保哥吃飯，還拿出手提電話向保哥「抄牌」，相當搞笑。

相反，Sandy對於爛gag餸名卻相當有反應，有時甚至林正峰還未開始搞gag她已笑定先，尤其聽到「Control me very骨」時，更笑到瞇起雙眼，十分可愛。席間，Sandy自爆在感情路上偏向「M底」，又透露高峰期有10名異性飯腳，因她覺得每個朋友都有發展空間。Sandy說自己喜歡謙厚男，對認叻男零好感；林正峰聞言即臉露難色，令人懷疑他的謙厚沉實度，場面搞笑。

（即時娛樂）