盧瀚霆對挑戰大膽題材電影有保留：我肯，花姐都未必肯 (23:56)

人氣男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）初登大銀幕之作《假冒女團》將於11月25日上映，首次參與電影演出已擔任男主角，自然瞓身搏到盡。片中Anson Lo要男扮女裝，伙拍李炘頤（Alina）、陳紫萱（Summer）等組成假冒女團參加選秀節目，智破借選秀節目危害青少年身心發展的陰謀。

Anson Lo知自拍戲經驗不多，故開拍前做了很多功課，跟監製、導演開了很多次會，「討論究竟扮女仔要扮到什麼程度？要不要扮聲？試了多個造型，討論尺度可以去到幾大」。造型方面，他沒有表現抗拒，還要求扮得更女性化，「我覺得一係唔好扮，如果扮，點解要羈絆在中間，所以想去到盡！其實我什麼角色都想試，不會特意揀某些角色先做，每個角色都是新的學習」。雖然他表明為演好角色沒有底線，只要合乎情理、對劇情有推進和效果，要做都會做；可是，問到能否接受如《色，戒》全裸情慾戲或《春光乍洩》大膽題材，Anson Lo卻有所保留：「到時要問花姐（經理人黃慧君），我肯，花姐都未必肯！」

第一次扮女仔，Anson Lo把首次試衫相片傳給媽媽看，但媽媽的反應是完全接受不到，「我望到自己穿女裝、戴假髮都覺得好好笑，不過這套戲是想觀眾覺得好笑，看完開心歡樂，我不介意為了大家開心這樣做，扮女仔靚不靚就見仁見智，大家看完話好靚女，但自己就覺得唔靚，鏡頭後感到十分尷尬」。

拍檔Alina大爆戲中有場見到Anson Lo全裸冲涼的戲分，鏡頭前大家不會看到，鏡頭後她就見盡對方的胸肌、背肌和腹肌，「我們本身是好友，所以見到他冲涼不會感尷尬，不過講出來我驚『神徒』（粉絲暱稱）會鬧我」。首次參演電影的她已愛上拍戲，希望能作多方面嘗試，拍親密戲亦不介意，不用問准男友邱士縉（Stanley），因她做什麼也獲對方支持。

陳紫萱拍攝期間不小心扭傷頸，問到她受傷可有嚇親家人？她說：「我不敢和家人講入了醫院，打完止痛針第二日就再開工，不過我傳了受傷時的片段給家人看，他們只覺得我受傷嗰下好核突。」

欲知專訪詳情，請留意明日（11月18日）明報娛樂版。

（即時娛樂）