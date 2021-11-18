亞視推出男星閃卡 陳展鵬唔介意被抽水：最緊要抽得開心 (16:51)

陳展鵬、黃智雯、湯洛雯（靚湯）、劉佩玥（Moon）、吳岱融，今日出席《隱門》開鏡禮。展鵬自覺今年好幸運，好多機會跟不同女藝員合作，劇中他與智雯和靚湯有段三角關係，他笑說：「我有睇靚湯的劇，你之前做捕快識輕功！」靚湯自嘲狀態未算弗，相信該劇會令她變弗，皆因她首次演警察：「除了學開槍姿勢，也有追逐動作場面，幸好劇情不需要我跳海。」

展鵬指自己也有不少動作戲，並可以找吳岱融「報仇」，重提早年拍《乘勝狙擊》曾被對方連摑十多巴：「那次打到我連眼鏡都飛甩，今次情况調轉，我會連打岱融哥10幾拳。」

展鵬舊東家亞視推出男藝人閃卡，承接人氣組合MIRROR出閃卡熱潮，展鵬的舊劇照被改圖手執炸雞，他表示印象中拍這張劇照時本來執手槍，但不會介意：「OK吖，幾好玩！最重要大家開心，藝人工作就是想帶畀觀眾快樂。抽水大家都會，最緊要抽得大家開心，做人有時不要太認真，以前有段時間我會好著緊，現在好玩得，面對問題我都會笑面迎人，近2、3年氣氛沉悶，我覺得可以包容多些，希望舊公司送套相給我，若果推出閃卡做慈善會更好，只抽水幫自己就不太好。」

相關新聞：硬撼MIRROR？ 亞視推出限量版男神閃卡 陳展鵬袁文傑都有份

（即時娛樂）