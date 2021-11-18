造星IV｜35歲芯駖舞贏徒弟 Liu哥上屆退賽今年躋身60強 (18:30)

Liu哥去年因另一半不喜歡而退賽，今年單身的她再報名參賽。（ViuTV網上視頻截圖 / 明報製圖）

ViuTV《全民造星IV》昨晚播出第13集，繼續進行1對1淘汰賽，爭奪60強席位。率先上演的是一場師徒對決，40號芯駖（李芯駖）對63號露髀（陳嘉瑤）。芯駖是一位舞者，曾為不少巨星伴舞，樣子漂亮，演出經驗豐富，惟35歲的年紀成為她能否躋身女團的最大障礙，而露髀在MV驗收日就因態度問題被花姐（黃慧君）罰企。芯駖演出一開始就失手跌咪，但懂得即時「執生」，最後戰贏表演性感舞蹈的露髀，成功晉級，加入導師許廷鏗一組。

第2組是7號Catrina（梁式昕）對15號Carina（李晞彤）；第3組則是34號CK（黃斯琪）對93號Liu哥（廖雪蕎）。Catrina與Liu哥同樣曾報名參加《全民造星III》，惟兩人面試後先後退賽。本身是模特兒的Catrina表示去年因合約問題而退出，Liu哥就因為當時的另一半不喜歡而離開，令她後悔了一年。

Catrina性格容易「遊魂」，演出時連高跟鞋的拉鏈也沒拉，評判之一的鄭融睇到膽戰心驚。Carina雖曾被花姐質疑不知賣點，但演出得評判歡心，晉級加入梁祖堯組別。Liu哥被花姐指較往年失色，但因表現好而勝出。本身是舞蹈員的CK落敗，未能平反「Dancer唱歌 注定坎坷」。

（即時娛樂）