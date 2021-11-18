《造星IV》Ash自爆中學被欺凌：冇人提唔代表冇發生過… (18:00)

ViuTV節目《全民造星IV》前晚上演「最強靚聲」對決，任職護士的Ash（鍾卓穎）被導師梁祖堯讚擁有「天籟之音」、「箍牙都好靚」，花姐（黃慧君）也表示喜歡她，可惜最終不敵23歲的WINKA（陳泳伽）而跌入復活區。

不過Ash憑靚聲及靚樣贏得網民喜愛，她還被爆去年底已婚，事後Ash在社交網留言感激老公支持她追夢，而Ash的Ig粉絲已有2.3萬。隨住人氣急升，Ash成為網民熱議對象，她在Ig限時動態玩「你問我答」，解答網民疑問及各種流言蜚語，期間她撰長文抒發感受，並自爆中學時曾遭欺凌，她寫道：「今（昨）日唔多唔少都有影響心情，比較難過係最想保護嘅屋企人都保護唔到，仲要某位朋友，我知道你有睇呢度。

有我以前facebook嘅人，係我嘅親友、同學。至少你係一啲我冇移除或相信嘅人，所以你先會睇到我嘅過去，但可悲嘅係分享上去嘅就係其中嘅人。可能你好唔鍾意我，我亦唔知要點樣去解釋，我都阻止唔到你繼續，我有一直mon post係因為仲想睇到你幾時先會停，果然，匿名講嘢係唔需要負責任。」

Ash坦承細個時說話直接、橫衝直撞會得罪人：「如果我講過令你覺得唔開心嘅說話，你直接dm我，我同你道歉，但我發誓從來冇要去欺凌人。」

Ash自爆初中時曾被欺凌：「因為我好清楚記得自己中一二比人欺凌嘅畫面，去到中五六我嘅好朋友又點樣被人欺凌，冇人提起唔代表冇發生過。

身處係男多女少嘅中學，是非一定不少，但改花名、畫枱、入班房鬧、櫃桶都係辱罵嘅信，我歷歷在目，至少令之後再進入我生活嘅人，要去分辨到底係唔係真心。

份人係點，呃唔到，放大我嘅過去加上一啲冇發生嘅事，會令你開心就繼續，至少我依家有一堆好錫我嘅同事、好朋友同屋企人，佢哋知道我係唔係咁嘅人就夠，我想講嘅講完啦！有好多識我、唔識我嘅人，仲保護我支持我，唔講咁多，以後唱多啲歌報答你哋。」

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（即時娛樂）