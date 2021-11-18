聲級學堂｜陳自瑤扮完小妹妹再扮阿婆 學員黃顯博天生明星聲累事？ (18:10)

余德丞化身「地獄監察員」，拿着手機向每個遲到的學員查問。（大會提供）

陳自瑤拍片為參賽者打氣，而入圍學員黃顯博（小圖）的聲線極似周星馳。（大會提供）

無綫今年5月推出綜藝節目《好聲好戲》大受歡迎，為延續熱潮，無綫早前精挑細選20名熱愛廣東話及對廣東話配音有興趣的學員，安排他們參加由黃鳳英及18名無綫專業配音員製作的一連串課程，並將剪輯成5集《聲級學堂》，由11月20日（星期六）晚上10時半播出。

為了讓廣東話配音精髓及技巧等得以發揚光大，製作組及配音導師們落足心思設計課程；單是學堂入門考試已相當精彩，導師們分別準備了湯盈盈《老表，你好嘢！》、王浩信《反黑路人甲》、王君馨《My盛Lady》及吳孟達《蓋世豪俠》的4條演出片段，讓數千名參賽者配音，而配音片段則由抽籤決定，以保證公平。

為了讓學員們寓學習於娛樂，製作組安排了早前《好聲好戲》優勝者陳自瑤，伙拍何廣沛「兩人化身五角」為學員拍片打氣，陳自瑤分別聲演小妹妹及老太太，不但聲線活潑，且表情可愛。

由於配音員除了需要注意細節外，亦講求自律，故學員自考試當日起，已被一再要求「不能遲到」，製作組安排了節目主持余德丞，於不同場合為學員適度解說、訪問學員整個過程成長心路歷程，並會化身「地獄監察員」，拿着手機向每個遲到的學員查問。

而入圍學員全部表現各有特色，亦十分投入，當中最特別的，要數「邊緣學員」黃顯博，事緣顯博天生「周星馳聲」，他又「咁啱得咁橋」抽中《蓋世豪俠》，為考試題目，令在場所有人為之驚歎。由於顯博連私底下說話都有「周星馳」影子，有導師質疑他個人特色太重影響可塑性，最後卻因為鳳英老師一句話，令顯博最終得以入圍。

（即時娛樂）