由鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣和周家怡等合演的台慶劇《星空下的仁醫》踏入結局篇,嘉欣在劇中流產痛失愛兒爆喊戲分觸動網民,被外界推舉做視后。

今午鍾嘉欣在社交網貼了跟幾位主角合照,並以英文留言:「Coming to an end soon. Thank you for the experience!」最搞笑是相中鄭嘉穎蹺實馬國明,並冧爆挨落對方膊頭合照,表現「嬌嗲」呢!

