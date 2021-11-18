攞過男歌手銀獎 陳柏宇想拎至尊歌曲獎 (18:57)

陳柏宇（Jason）相隔4年再開紅館演唱會，日前他接受香港開電視主播王凌燕專訪。演唱會以「Fight For」作為主題，Jason表示有份構思個唱主題。他說：「Fight For這名字把整個疫情的經歷說了出來，疫情期間想到自己想做一些自己想做的事，但何以會做不到，原來是因為有其他顧忌。做什麼都好，有其他人的時候，就要顧及其他人感受。有多少是顧及其他人感受，多少是顧及自己感受，要犧牲多少自己感受，才能顧及其他人感受，就是疫情時想到的東西。」

疫情期間Jason還開了網上頻道，不少粉絲分享煩惱並問偶像意見，亦有粉絲問Jason二選一問題。Jason這天亦參與二選一挑戰，要在老婆符曉薇與3歲女兒Abigail之間取捨。被問到老婆和女兒都變了喪屍，只有一粒解藥會給哪一位時，Jason想想說：「我會先救媽媽，因為先救女兒，她幫不了我去找第二粒解藥，她可能是個負累。而且女兒較小，不太難處理，先捉住她，困着她，她不會老不會死，怕什麼？」

而要在至尊歌曲獎和男歌手金獎中取捨時，Jason苦思良久後，最終作出選擇：「至尊歌曲獎吧！我拿過男歌手銀獎，都蠻近。但至尊歌曲獎，10首歌曲裏，我未拿過第2，我拿過第3，好像是《你瞞我瞞》，然後第7、第10也試過，不過沒一件事是比另一件事大，兩者是同等大的。」

（即時娛樂）