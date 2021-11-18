Serrini宣布聖誕開音樂盛裝舞會 鑽石級總理門票售1.8萬元 (19:45)

Serrini（梁嘉茵）宣布將於12月22日至25日假西九文化區戲曲中心茶館劇場，舉辦首個音樂盛裝舞會《SERRINI TREE BALL BALL — X'MAS 2021》，收益扣除製作及場地成本後撥入「梁嘉茵獎學金」。

今年先後在旺角麥花臣場館、九展Star Hall開騷後，Serrini選擇只有百多個座位的茶館劇場舉行舞會，望與樂迷直接交流。她更請來著名音樂人孔奕佳擔任音樂總監，將作品重新編曲。Serrini呼籲入場觀眾必須「繽紛華衣美服投入盛會，去Ball就要你眼望我眼」。她表示是次活動的服飾參考自《文選‧張平子〈南都賦〉》中形容東漢繁華古都南陽的一句「男女姣服，駱驛繽紛」，希望大家當晚能穿上華衣美服投入盛會。

Serrini自6月演唱會開創售票先河，入場觀眾要經過考試，考獲高分的才可購票。由於今次的演出場地座位有限，她為了忠粉能以極近距離欣賞演出，特設「樹波Ball姣試」卷一及卷二，將入場機會留給最後通過兩份試卷的「超級狀元」。據知，試卷題目除了關於歌曲作品及演出外，更有充滿挑戰性又搞笑的問題，如「Serrini最近購買的一副太陽眼鏡葬身何方」、「以下哪一種為見到Serrini時候的正確拍照方法」等。

Serrini笑說：「上次大家指考卷太簡單，所以今次就複雜少少，而且全部是社交媒體個人崇拜類別題目，來賓應該超級投入，不是路過的街客。」開考不夠半天，大會已收到大量試卷，競爭激烈，有粉絲更留言「下次考數學得唔得」、「對自己成績不抱任何期望」、「再次感受考公開試嗰種衝擊」。Serrini預告卷二設計別出心裁，需要粉絲花時間及展示誠意，相信各位考生都十分期待成績公布一刻。

想免除考試的樂迷可直接購買價值18000元的鑽石級總理門票，持票者在整個TREE BALL BALL體驗中將會有總理級待遇，其他門票售價分別為2480元的「名媛菲」及880元的「波Ball菲」。

（即時娛樂）