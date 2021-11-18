許廷鏗酒量淺怕爆好友秘密 練美娟愛自由 樂做遊牧民族 (19:25)

許廷鏗（Alfred）和練美娟（娟姐）今天（18日）出席眼鏡店活動。2人近期頻頻曝光，Alfred說：「其實都幾辛苦，今年是我入行以來最忙的一年。自從自組公司比以往更忙，開心獲好多客戶支持，我不會向粉絲硬銷，但都試過我介紹的產品賣斷市，亦有品牌邀請我做帶貨。」

談及有藝人帶貨時不慎講錯價錢，結果自願為顧客補貼差額；Alfred指自己介紹產品，甚少講明價格，如同他遵守牙醫守則一樣，不會公開診金銀碼。娟姐即取笑Alfred收診金是海鮮價，他乘機拉開話題，爆早前巧遇娟姐，懷疑她在微醺情况下，邀請為她有份主持的節目當嘉賓，事後卻不了了之；娟姐聞言提出邀請，但Alfred感到少許驚，自知酒量淺，擔心酒後不慎說穿好友秘密。

娟姐表示近期日日有工開，主持節目、拍劇、拍電影和配音工作，但無意買樓做業主。她解釋：「我熱愛自由，喜歡新鮮感，經常搬來搬去做遊牧民族，不會停留在一間屋，所以只想做租客。」

問她願為未來丈夫困在一間屋嗎？她笑說：「我是脫韁野馬，好難困着我，除非老公比我更霸氣！」仍單身的娟姐又公開招親，盼今年聖誕節前找到男朋友拍拖，並形容自己也有小鳥依人一面。

（即時娛樂）