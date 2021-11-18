盼贏台慶豐富獎金 譚俊彥拉票爭視帝：會主動跟大家互動 (21:45)

譚俊彥（Shaun）、周嘉洛、蘇韻姿、吳業坤、王灝兒（JW）等，今晚（18日）為台慶綵排。曝光率甚高的Shaun表示，繼續為快將結局的《換命真相》宣傳，他聽監製表示收視已逾20點，希望繼續爭取好成績，他密謀相約同劇演員直播吸粉絲：「好開心身在加拿大的女主角鄧佩儀配合，答應即使半夜三更都會化妝一齊傾。」

談到台慶參與手舞表演，Shaun自爆幾年前參與台慶跳舞環節，因為手腳不協調成笑柄，希望今次不會失威，「到時我有30秒個人演出，我當打功夫，老婆仔女每天陪我練，現在女兒還比我熟練，我不夠叻，綵排時見到草蜢跳舞勁，今次氣氛回來了，我要加緊排練」。

台慶將派38萬元獎金和黃金10両，Shaun希望成幸運兒：「仔女學費在眼前飛來飛去，就算抽中大利市都開心，希望曾志偉回歸無綫會愈來愈好，以前上《獎門人》收到好多禮物帶回家。」

提到他被捧為視帝大熱人選之一，Shaun把握機會拉票：「以前覺得個獎未到自己，現在改變心態，有沒有份都盡力拉票，就算今年沒有，可能明年有，相信自己的支持者會愈來愈多，我會主動跟大家互動。」

（即時娛樂）