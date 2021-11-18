智齒｜劉雅瑟拍完有創傷後遺症 廖子妤難忘被林家棟掟落地頭暈暈 (23:30)

由鄭保瑞執導，林家棟、劉雅瑟、廖子妤等主演的電影《智齒》揚威海外，在多個國際影展獲獎，該片今天（18日）亦在香港上映。近日身在北京工作的劉雅瑟透過視像跟廖子妤一起接受傳媒訪問，劉雅瑟在戲中有很多動作和追逐場面，還有一場被施暴戲，受盡折磨；她透露這場被施暴戲，導演親自示範如何做無力反抗狀態，平時每個鏡頭7、8 take，這場戲3 take就收貨，因為導演也感受到她被施暴之痛苦。劉雅瑟說自己拍該片時每天都受傷，收工看到身上瘀痕，也不知是新傷還是舊患。談到片中演技獲讚賞，有望提名角逐金像獎最佳女主角，劉雅瑟比較看淡獎項，覺得能拍到一部好電影，令觀眾對她留下回憶已是很大收穫，得獎與否並不重要。

廖子妤羨慕劉雅瑟接到一個那麼痛苦的角色，又佩服對方演得好，但也戥對方辛苦，認為可能會造成創傷後遺症。劉雅瑟承認有創傷後遺症，拍竣半年才回復過來，「回到自己的生活，不停跟自己洗腦，說這只是個角色，又和朋友飲酒聊天」。

片中有一幕廖子妤被林家棟扯起掟落牀，事前試了多次也沒事，不料正式拍攝時竟不慎將她摔在地上，即時感到頭暈暈，「我沒聽到導演喊cut不敢郁，好似老鼠瑟縮一角害怕狀態，反問自己『叫乜名』、『在哪』；一cut機，家棟非常緊張，問我有沒有受傷，並讚我演得很好，感覺就像努力打完場拳賽，經驗很難忘，最後導演用了這個鏡頭」。

（即時娛樂）