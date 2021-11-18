「鬥嘴」成夫妻間溝通樂趣 譚俊彥成視帝黑馬：我都想攞第一 (23:40)

現年41歲的譚俊彥（Shaun），2016年簽約無綫成為旗下藝人後，參與過不少劇集演出，每次都是擔任主角，其中在《包青天再起風雲》更「繼承父業」，跟父親狄龍一樣演出「包拯」一角；不過，他獲選中參演《法證先鋒IV》，初時團隊對這個選擇曾有爭議，但監製梅小青跟Shaun經過幾次會面，交談間完全感受到他很有誠意、努力和用心，最終決定起用他；到現在播映中的台慶劇《換命真相》，演技得到讚賞，更被視為今屆視帝黑馬，證明他一直的努力沒有白費。

對於視帝獎項，Shaun坦言想攞獎，「無人不想攞獎，每個人都想考第一，尤其我這種性格，有競爭之下，我都想攞第一，希望得到別人認同，以邏輯計，攞獎後公司就會安排工作給我，起碼我可以肯定未來5年都有劇拍，安全感大很多」。以往常被冠以「狄龍之子」，現在觀眾都記得他的名字「譚俊彥」，Shaun覺得這是「星二代」必經階段，「我們背負着這個稱號，機會比別人多，但不代表別人對你的包容性特別大，而是更加嚴格，所以我們的付出和認真程度都要比其他人多很多，你看謝霆鋒、鄭欣宜，每一個都是付出很大努力，才得到大家的認同」。他自爆當年為脫下父親的光環，擔任過電影公司宣傳人員及幕後，之後又北上發展由低做起，拼搏了10年才由小配角攀上主角位置，便是想證明他並非靠父幹。至於一對仔女將來想入行，他會否贊成？Shaun表示贊成，並會以專業方法培養他們的興趣。

談到家庭，Shaun跟內地女演員任祉妍結婚6年，太太犧牲自己的演藝事業，跟隨他回港生活，專心相夫教子。Shaun很感激太太，並笑指最好的回報便是將自己所有錢給對方，「我覺得維繫一個家庭是一門藝術，太太想要的回報，可能只是我的關注，因為我最近有很多不同方面的工作要忙，所以有時太太跟我傾偈，我會心不在焉，其實她只是要你2分鐘，這方面我是要改善的」。Shaun爆太太仍有戲癮，他鼓勵對方做一些幕後或配音工作，但拍戲太辛苦就不好了。視家庭為一切的Shaun，原來他是一位幽默之餘帶點口賤的老公，有時會激到太太紮紮跳，對方現在學識還擊，互相「鬥嘴」慢慢變成夫妻間溝通的樂趣，「浪漫我都會的，例如知太太喜歡花，我有時收工經過花墟買紮花擺在屋企就已經贏了，生活就是這樣簡簡單單最舒服」。

欲知專訪詳情，請留意明日（11月19日）明報娛樂版。

（即時娛樂）