電影《梅艷芳》上映1星期 票房衝破2000萬 (14:09)

保錡、肥仔、何啟華、Tiger、Frankie及P1X3L等日前入場看《梅艷芳》，並跟女主角王丹妮見面。（大會提供）

電影《梅艷芳》上映一星期，票房已過2000萬大關。

有份演出的ERROR成員何啟華（Dee）日前聯同隊友保錡及肥仔（梁業）、MIRROR成員邱傲然（Tiger）及陳瑞輝（Frankie），以及P1X3L、李敏入場睇戲，並與女主角王丹妮見面。

王丹妮視肥仔為偶像，因此見面前心情緊張，更一度行錯路。拍照時，王丹妮主動與肥仔握手，邀請對方合照。肥仔看過王丹妮的演出後，送上「心心」以作鼓勵。

ERROR 3子看完電影後非常感動，肥仔稱不知如何說起，阿Dee則說︰「梅艷芳（梅姐）這3個字不止是偶像、明星，更是香港歷史一部分。我們身為藝人，看後很有共鳴，就算是一個普通香港人，在這時段回顧梅艷芳一生也會找到共鳴，很激動人心。」保錡看到阿Dee出場一幕特別感動︰「我認為演員候選提名一定有你份，你扮的聲音及演技很有復古味道。」

P1X3L看過電影哼起《夕陽之歌》，成員葉振弘（Marco）說︰「最尾奏起《夕陽之歌》音樂，令我流更多眼淚，整套電影的音樂也很觸動人。」

Tiger、Frankie亦被電影感動。Frankie指梅艷芳啟發了他︰「看過電影後了解到，當時要成為偶像是非常困難，要很有信念才做到。看完電影後，非常佩服梅姐。」Tiger說︰「要數最難忘，是梅姐最尾的一場演唱會，她獻唱《夕陽之歌》，走上樓梯時的一個回眸，令我好奇想看看是怎樣拍攝到。」

（即時娛樂）