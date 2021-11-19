神的女主角｜MV女主角誕生 盧瀚霆窩心邀落選參賽者一同拍攝 (15:32)

盧瀚霆與經理人花姐解釋《神的女主角》的真正目標是令一家人關係和諧。（ViuTV網上視頻截圖 / 明報製圖）

雖然MV女主角名額只有一個，盧瀚霆仍邀請兩位在最後一戰落敗的參賽者參加演出。（ViuTV網上視頻截圖 / 明報製圖）

ViuTV《神的女主角》昨晚播出第14集，盧瀚霆（Anson Lo）的MV女主角終於誕生﹗

節目一開始，Anson Lo與經理人花姐（黃慧君）就表示這個節目的主題其實不是選女主角，而且怎樣表達一家人的關係。Anson Lo說︰「這個節目的主題應該是Anson Lo能否令一個家庭的關係更和睦。」

正因為這個主題，Anson Lo與3個參賽家庭約會後，決定將MV女主角合約交到鍾咏諭手上，原因是鍾咏諭與媽媽、弟弟在約會過程中，永遠都是3個人一起完成每個項目。

拍攝當日，Anson Lo全日未進食，因此與何鎧彤家庭約會時，面對眼前的美食即食不停。Anson Lo受訪時自爆︰「食物是絕對可以俘虜Anson Lo的心，因為Anson Lo本身是個很喜歡吃東西、對食物要求很高的人。」

花姐在節目中大讚Anson Lo是個很窩心的男仔︰「因為我的壓力很大，很多時也很不開心，他會很快衝過來安慰你，想辦法哄你開心。如果我的兒子是這樣，我會很開心，希望我的兒子會是這樣。」

雖然勝出的女主角名額只有一個，Anson Lo也安排兩位最後階段的落選參賽者何鎧彤、譚紹儀參與拍攝，齊齊穿起畢業袍與鍾咏諭一同拍攝影畢業相的情節。Anson Lo在MV中實現心願，飾演一名攝影師。他在拍攝當日除了被拍，也即場指導幾位女主角如何拍攝，非常貼心﹗

（即時娛樂）