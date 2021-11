許志安張敬軒關注漁護署誘殺野豬 AK︰每個生命都有生存權利 (16:36)

漁護署在野豬襲擊輔警3日後,於上星期五(11月12日)宣布捕捉及「人道毁滅」在市區出現的野豬。漁護署前晚首度在南區深灣道捕殺7頭野豬,用麵包皮引誘野豬走落山的做法遭動物團體炮轟卑劣及不人道,署方卻強調做法「非常人道」。

MIRROR成員江𤒹生(Anson Kong,AK)、許志安、陳柏宇、張敬軒等圈中人,紛紛在社交平台開腔,就漁護署的做法表示關注。AK在Instagram的限時動態稱:「生命平等,在地球上,每個生命都應該有權利去生存。」陳柏宇上載野豬照片,留言︰「野豬:I FIGHT FOR SURVIVAL﹗動物和人類一樣有生存的權利。Animals have as much right to live as human beings﹗」

張敬軒上載屋企樓下疑是兩頭野豬路過的畫面,留言︰「我嘅鄰居,除咗有一班好鐘意開Party嘅外籍人士、樓下教授梁夫人以外,仲有箭豬仔一家大細、黃麂兩隻、野豬兩公婆阿梅同阿強。我鐘意、亦都好享受呢一種人類同野生動物一齊共存嘅生活方式。你知嘛,唔係度度都有㗎。呢啲生態資源亦都係呢個國際都會兼石屎大森林入面珍貴嘅一種生活方式。要解決問題唔係淨係得殘忍嘅方法,所謂辦法總比困難多,只要肯去諗,冇話冇。我會同阿強兩公婆講,你要保護好自己同啲細路,唔好成日四圍走喇。我都唔明,其實我哋作為眾生之一,又有乜嘢權去任意呢個屬於彼此嘅棲息地。」

許志安上載「注意野豬出沒」告示牌,留言︰「小心呀,識閃呀,地球危險呀﹗」他表示想起《Animal Farm》,質疑「如果影響人類就可以殺,那又怎樣對待地球?」有網民質問他可有吃過豬肉,許志安說︰「如果你為食物而活是生存,生活是要有愛的,這是重點。清楚啲答覆你,唔係食唔食過的問題,而係點樣對待佢哋嘅問題,首先,我食的不是野豬,而是可吃的豬,但看見他們怎樣對待的方法,我更覺得可憐和心痛。我們一起想想方法,總不是殺掉就算吧,總有方法可以並存的,我們努力吧﹗」

他又表示︰「世間沒愛就不如早死,但我們有愛的一群,就不如組織愛隊去對抗沒有愛的,神會召喚我們說,等你回來我身邊,神要在種種的不公去讓我們感受生存的價值,從而得到愛,得到生存的價值。」

