香港秘密搜查官｜何啟華任客席搜查官 探討應否餵飼流浪牛 (19:04)

保錡拿着肥仔的照片到鵝頸橋，實測打小人幾有效。（ViuTV網上視頻截圖 / 明報製圖）

P1X3L的吳啟洋與歐鎮灝到大澳搜尋盧亭丑魚人的傳說。（ViuTV網上視頻截圖）

ViuTV《香港秘密搜查官》昨晚播出第14集，曾跟「無制限OT編集団」合作過的ERROR、P1X3L及沈殷怡、陳欣妍以客席搜查官身分現身，為觀眾搜查多個秘密。

P1X3L的吳啟洋（Phoebus）與歐鎮灝（George）到大澳尋找盧亭魚人的傳說、保錡拿着肥仔（梁業）的照片到鵝頸橋實測打小人幾有效、郭嘉駿（193）自製可樂、何啟華（Dee哥）去西貢搵牛、沈殷怡與陳欣妍就應「格仔導演」劉諾衡（Mike）之約，齊齊穿上泳裝跳入泳池學游狗仔式，非常養眼﹗

Dee哥與製作組坐車到西貢，遊走大半日也不見牛隻蹤影，只好走入茶餐廳自製「黑牛」頂住先。臨近收工時，Dee哥笑言要將「綜藝之神」迫出來，說如果見到牛，他就給車上工作人員每人1000元。他一心以為不會見到牛，豈料他開出對賭條件後不久，即有幾隻牛在馬路邊的草地上出現。

節目尾聲探討市民應否餵飼流浪牛，Dee哥說︰「牛那麼瘦，是否要給牠們餵食？不太正確﹗香港郊野地區這麼大，草怎會不夠？不過，如果你胡亂餵食的話，便有機會影響牠們天生的覓食習性。為什麼市區有牛，就是因為你們這些人曾給牠們餵食，牠們便認為那裏有東西吃。如果有一天，牠們來到市區，搶人的東西吃，發生了意外，要被人道毀滅的話，到時就是你，間接令牠們死亡。」

（即時娛樂）