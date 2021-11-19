歌手‧門｜陳蕾談音樂路高低起跌 曾為加2元轉凍飲而糾結 (19:32)

ViuTV全新一輯《歌手•門》S2將於下周一（22日）起，逢星期一至五晚上11時播出。節目透過訪談，讓觀眾認識各歌手心路歷程。觀眾可能從一首歌認識該位歌手，但這個印象或者會被定型，甚至隨時間而遺忘或扭曲。節目邀請7組歌手單位，細說他們歌曲及歌手生涯背後故事，以及歌手們背後團隊鮮為人知的音樂歷程。

節目首播邀請到兩位在香港與外地兜轉的歌手陳蕾（Panther）及岑寧兒（Yoyo）擔任嘉賓，陳蕾因陪伴朋友參加選秀節目，而展開逾10年音樂之路。她先後與電視台﹅兩間唱片公司簽約，陳蕾卻並未因此大展鴻圖，甚至萌生返回家鄉念頭。直到與新唱片公司簽約，陳蕾才開始找到自己在樂壇上定位。

陳蕾於節目中分享曾經為了做音樂，有整整1年時間，月薪不足5位數，生活上很節儉，曾在用膳時，因為要加2元轉凍飲都糾結一番。於廣州長大的陳蕾，又分享目前於香港工作要申請工作證，陳蕾笑言：「我依家都拎唔到消費券，呢啲時刻會覺得我仍然係一個外人，依家仲爭少少，我都好需要政府資助。｣另一方面，從台灣回港的Yoyo，在一次工作場合結識陳蕾，更因而成為了打機場上的戰友。

（即時娛樂）