Tyson Yoshi花近7位數執導MV 穿背心曬麒麟臂 (19:49)

Tyson Yoshi首次執導MV，便花了近7位數，MV中他還曬巨臂。（大會提供）

歌手Tyson Yoshi完成拉闊音樂會之後，旋即成為品牌新寵，雖然工作上忙過不停，但他亦不忘繼續創作音樂。

Tyson Yoshi新歌《THAT GUY》今日（19日）在各大電台及音樂平台上架。歌曲靈感來自當年他與Christy還是朋友關係時，Tyson暗戀她的感受，因為當時Christy還有其他異性追求，Tyson當然呷醋。

Tyson參與執導是次MV，因需要用到大量CG特效，他力邀為部分集數《咒術迴戰》動畫導演擔當動畫繪圖製作部分，共花費近7位數。

MV中將以手繪動畫，呈現卡通版本的Tyson，化身一個個加班到通宵的大男孩，隨意地按下鍵盤，怎料彷似穿越虛擬世界，化身成電玩主角，不斷闖關重生，並勇鬥魔王，帶來經典復古而且刺激冒險體驗。

拍攝當日Tyson轉換多個造型，更有著黑背心騷弗爆身形。新歌MV於9月時已完成拍攝，但因需要大量時間後期製作，經歷2個多月，MV終能夠公開播放，Tyson表示好感動，並希望大家喜歡他的新嘗試。

MV首播會在11月20日舉行，為了讓樂迷更投入其中，更會以電影形式播放，屆時場地設有粉絲見面會，除了邀請不同歌手嘉賓蒞臨，更展示合共9款從Tyson音樂及時尚風格啟發所設計的角色別注襟章、別注版限量長䄂T恤等。

（即時娛樂）