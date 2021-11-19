無綫台慶｜張秀文公布婚訊後首亮相 對生B隨緣 擬斟茶畀媒人Bob (20:47)

34歲張秀文日前宣布結婚，未婚夫是金融才俊王大權（Billy）。今晚張秀文僅身穿露背晚亮相台慶紅地氈，打扮未算性感，今次亦是她宣布婚訊後首度公開亮相，問到幾時好日子？她說：「暫時未決定，好想等疫情緩和啲，擺酒再熱鬧啲。（註冊？）都安排緊，都係明年，不過今日返公司，好多同事都恭喜我，好開心得到大家祝福。（未婚夫不批准性感打扮？）唔係，我同未婚夫相敬如賓，只不過自己近年拍劇想轉型，最近比較忙，冇時間準備衫。（是否雙喜臨門？）真係唔係，唔係有咗兩個半月唔講得嗰啲。（是否隨時生B？）隨緣啦，驚計劃太多反而緊張。」

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談到林盛斌（Bob）做媒人成功扯紅線，問到如何報答對方？她說：「呢樣嘢要等未婚夫同家人商量，自己有提出過斟茶畀Bob飲，到時睇下佢想唔想飲，留一個時段畀佢致辭，發揮佢金牌媒人本色，佢有成功個案，亦有失敗個案，佢唔笠亂幫人扯紅線，都係睇緣分。」

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（即時娛樂）